Tpl: Gazzetta Amm, tra capoluoghi regione Milano ha spesa più alta per contratti servizio

Milano è il capoluogo di regione che, in valore assoluto, spende di più per i contratti di servizio di trasporto pubblico (829.311.533,16 euro nel 2020), mentre Napoli detiene il record per i contratti di trasporto scolastico (11.364.910,14). A evidenziarlo la speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report).

Torino e Aosta sono gli unici capoluoghi di regione ad aggiudicarsi la tripla AAA come rating complessivo nella spesa per i trasporti pubblici. E Torino raddoppia, ottenendola sia per i contratti di servizio di trasporto pubblico sia per quelli del trasporto scolastico.

Se si considera il rating relativo alle due voci, tripla AAA per contratti di trasporto pubblico ad Aosta, Bologna, Genova e, per contratti di trasporto scolastico, a Milano, Palermo, Torino e Trieste. Potenza è l’unico capoluogo di regione a ricevere una C come rating complessivo per la spesa nei trasporti, ma se si considerano le due voci singole ad avere la C sono anche Ancona per i contratti di trasporto pubblico e Napoli per quelli relativi al trasporto scolastico.

Scorrendo la classifica della spesa in valori assoluti, per quanto riguarda i contratti di servizio di trasporto pubblico, subito dopo Milano viene Roma con 721.950.199,13 euro, seguita da Venezia (81.564.411,09), Palermo (74.110.750,68), Napoli (53.610.348,00), Firenze (46.422.373,14), Bari (35.211.282,08), Perugia (15.075.735,88), Ancona (11.554.607,48), Potenza (6.837.741,43), Campobasso (4.005.237,05), Torino (2.741.488,23), Genova (1.130.000,00). A spendere meno per questa voce sono, proseguendo la classifica: Bologna (806.643,00), Catanzaro (152.500,00), L'Aquila (391.912,91), Aosta (11.856,77). Non comparabili, in questo caso, i dati di Cagliari, Trento e Trieste.

Passando, invece, alla classifica della spesa, sempre in valori assoluti, per i contratti di trasporto scolastico, dopo Napoli, a spendere di più è Roma con 4.825.670,34 nel 2020. Seguono: Venezia (1.373.689,39), Perugia (1.190.312,54), Bari (881.433,17), Bologna (654.783,29), Milano (638.549,08), Cagliari (568.643,18), Torino (464.101,88), Firenze (407.232,10), Catanzaro (359.326,79), Palermo (243.968,60), Potenza (126.354,51). A spendere meno, proseguendo nella classifica, sono Aosta (36.404,71) e Trieste (35.093,20), mentre risultano non comparabili, per questa voce, i dati di Ancona, Campobasso, Genova e L’Aquila.