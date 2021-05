Tra sole e temporali: che tempo farà fino a giovedì 6 maggio

Nel corso dei prossimi giorni l'alta pressione proverà ad imporsi con maggiore decisione su tutta l'Italia, ma locali piogge o brevi temporali potranno ancora minacciare molte regioni. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che la settimana trascorrerà con molte fasi soleggiate che si alterneranno a periodi più piovosi. Fino a mercoledì la maggior probabilità di piogge, peraltro non forti ma pur sempre accompagnate da isolati temporali, si avranno sulle regioni meridionali, in Sardegna e sul Lazio (qui martedì). Sul resto delle regioni sarà il sole a essere prevalente. Le temperature risulteranno miti quindi il clima risulterà decisamente gradevole dappertutto. Successivamente, a parte qualche improvviso temporale pomeridiano sulle Alpi, l’alta pressione avanzerà ulteriormente su tutto il territorio regalando giornate soleggiate, ma sempre con temperature non troppo calde.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 3. Al nord: in gran parte soleggiato. Al centro: soleggiato. Al sud: qualche pioggia in Sicilia.

Martedì 4. Al nord: poco nuvoloso. Al centro: peggiora in Sardegna con piogge, entro sera anche sul Lazio. Al sud: in tarda serata qualche pioggia su Campania, Basilicata e Puglia.

Mercoledì 5. Al nord: qualche rovescio sulle Alpi. Al centro: nubi sparse. Al sud: cielo coperto, ma con scarse precipitazioni.

Da giovedì via via più soleggiato.