Tra Sulmona e Roccaraso: due giorni di viaggi con il nuovo Instameet

Il prossimo 14 e 15 gennaio 2023 le meravigliose cornici di Sulmona e Roccaraso ospiteranno l’evento “Winter Instameet” organizzato da IgersAbruzzo in collaborazione con Fondazione FS.

Adnkronos sarà presente in quanto partner di IgersItalia e in quanto Gruppo sempre attivo nella promozione e racconto del territorio.

Saranno due giorni all’insegna della cultura, sorprese e la scoperta di un territorio tutto da valorizzare e raccontare, anche in vista della candidatura di Sulmona a città della cultura per il 2025.

IgersAbruzzo e IgersLaquila con IgersItalia hanno dunque organizzato due giorni per la community e per tutti coloro che si vogliono iscrivere al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/registrazione-abruzzo-winter-instameet-497884364537

L’Instameet si aprirà sabato 14 gennaio 2023 con l’esclusivo Empty Museum presso la Fabbrica di Confetti Pelino, la confetteria più antica del mondo, seguirà il vernissage della mostra fotografica “Aqua Migrans – Racconti della linfa viaggiatrice” del fotografo naturalista Francesco Lemma, presso il sito archeologico della Domus di Arianna, nel Palazzo dell’Annunziata. La giornata si concluderà presso la sala multimediale del Palazzo dell'Annunziata con il convegno intitolato "I Viaggi per la neve", con Antonio Carfagnini, storico dell'economia, e il fotografo naturalista Francesco Lemma.

Grazie alla collaborazione Fondazione Ferrovie dello Stato, main partner dell’evento, domenica 15 gennaio sarà interamente dedicata alla Transiberiana d’Italia, il viaggio su treno storico di inizio ‘900, che percorrerà la tratta Sulmona-Roccaraso.

“Vogliamo raccontare delle storie e vogliamo farlo a bordo di questo treno straordinario che ha un potere magico potentissimo: ti entra nel cuore e ti rimane nella memoria. Nel cuore dell’Italia, lungo altipiani e vallate che richiamano quelli siberiani (da cui il nome), si attraversano piccoli paesi dove il tempo sembra essersi fermato e la natura continua ad essere incontaminata. È un viaggio lento e questa è una vera e propria filosofia", ci racconta Antonella Di Cintio, Direttore editoriale di Igersitalia e Regional Manager per l’Abruzzo. "Questo evento vuole combinare le tante virtù del nostro territorio, dalle bellezze paesaggistiche, al patrimonio storico culturale, alle tradizioni gastronomiche", aggiunge Francesca Salvati, in rappresentanza per IgersLaquila, "Sono molto contenta che le città di Sulmona e Roccaraso abbiano accolto la nostra idea per questo evento, permettendoci di promuovere un territorio con così tanto potenziale su scala nazionale, sempre in linea con i principi generali della nostra associazione riguardo la promozione del territorio".