Tra vigne, cantine e lifestyle con Champagne Magnum Opus

Per la prima volta disponibile in lingua inglese, il grande volume illustrato targato Rizzoli International. Il più esauriente tributo allo Champagne a opera dello svedese Richard Juhlin.

Richard Juhlin è uno scrittore svedese specializzato in Champagne. È salito alla ribalta internazionale grazie al suo talento nell’indovinare l’annata di ogni champagne e alla straordinaria precisione nel catalogare gusti, profumi e sfumature con una sensibilità olfattiva fuori dal comune. Juhlin collabora con riviste come Spectacle du Monde, La Revue de Champagne, Decanter, Wine International, Fine Wine ed è fondatore di champagneclub.com, il portale Internet sullo champagne più completo al mondo.

Champagne Magnum Opus è il suo volume illustrato targato Rizzoli International. Un libro straordinario che accompagna i lettori in un viaggio nella storia fra le più autorevoli maison e svela l’arte della degustazione. Superbamente fotografato da Pål Allan, è un’esperienza a 360 gradi che immerge il lettore in paesaggi mozzafiato, apre le porte del caveau più prestigioso e antico, celebra lo spirito conviviale di quanti con lo champagne brindano all’amicizia e agli eventi salienti della vita. Il libro offre anche qualche chicca, come le dieci ricette esclusive dello chef svedese Tommy Myllymäki, perfette da abbinare a un calice di champagne.

Il volume è corredato da una sezione più scientifica completa di statistiche, siti web e gli indirizzi di migliaia di produttori oltre ad un glossario. A completamento dell’impresa, una esclusiva e aggiornata compilazione di tutti gli champagne censiti da Juhlin, con descrizioni dettagliate – e i relativi punteggi – di ben 13.900 champagne.

Nella sua decima pubblicazione, Juhlin riassume, per la prima volta, tutto ciò che ha imparato sullo champagne realizzando uno strumento indispensabile per la degustazione e un divertente resoconto della storia oltre a una profondità di indagine, inserita in una copertina rigida splendidamente confezionata con un elegante cofanetto dorato.

Champagne Magnum Opus di Richard Juhlin

Rizzoli New York, Aprile 2023

Prezzo 77,63 Euro - $85.00 (USD)

