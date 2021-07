Traffico di rifiuti, 6 arresti: compromessa falda nel Comasco

Sversati 85mila metri cubi di materiale in un'area agricola vincolata

Sei persone sono state arrestate tra le province di Milano e Como per inquinamento ambientale e traffico illecito di rifiuti speciali. Secondo gli investigatori "hanno nel tempo sversato enormi quantità di rifiuti, almeno 85.000 metri cubi di materiale, in un’area agricola del canturino sottoposta a doppio vincolo, ambientale e paesaggistico, compromettendo l’ecosistema dove si snodano importanti falde acquifere locali". Sequestrati autocarri, macchine di scavo e terreni per più di 4,7 ettari.