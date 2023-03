Tragedia a Berbenno, in Valtellina, dove due giovani sono morti dopo essere stati investiti da un treno. La dinamica dell'accaduto è in corso di accertamento. Secondo le prime notizie i due ragazzi avrebbero scavalcato il muro che divide la statale dalla linea ferroviaria per attraversare i binari, ma proprio in quel momento è arrivato il convoglio che li ha investiti.