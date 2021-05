Messina, trovate impiccate madre e figlia di 12 anni

Madre e figlia trovate impiccate. Tragedia a Santo Stefano di Camastra (Messina): una donna e la figlia di 12 anni sono state trovate impiccate nei pressi del Santuario del Letto Santo. A lanciare l'allarme, come apprende l'Adnkronos, è stato il marito della donna. L'uomo, come si apprende, viene sentito in queste ore dai Carabinieri che conducono l'indagine coordinata dalla Procura di Patti. Non si esclude, al momento, alcuna ipotesi, compreso l'omicidio-suicidio. La Procura guidata da Angelo Vittorio Cavallo ha aperto un'inchiesta: sul posto il magistrato di turno e i Carabinieri del Comando Compagnia di Santo Stefano di Camastra.