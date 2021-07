Tragedia sul Monte Rosa, morte assiderate due alpiniste

Nuova tragedia della montagna in Val d'Aosta, dove due alpiniste piemontesi sono morte assiderate questa notte sul Monte Rosa. Le due donne erano rimaste bloccate ieri dal maltempo che le aveva sorprese a oltre 4.000 metri di quota, sotto la vetta della Piramide Vincent. Erano state loro a chiamare i soccorsi quando hanno realizzato di essere rimaste bloccate e in difficoltà. Ma le squadre del Soccorso Alpino, partite subito a piedi e salite per tutta la notte, le hanno trovate senza vita.