Transfer Service Rome, il miglior alleato per i trasporti nella Capitale (e non solo)

Roma, 15 Novembre 2021. Il graduale ritorno alla normalità dopo la pandemia da Covid 19 sta avendo un impatto molto positivo per quel che riguarda il turismo, specie a Roma, da sempre una delle mete preferite non solo da viaggiatori stranieri ma anche da coloro che provengono dalle altre Regioni d’italia.

In questo senso, il settore dei trasporti privati è un elemento fondamentale per trascorrere un soggiorno in piena tranquillità, con servizi d’eccellenza sotto il profilo degli spostamenti, spesso complicati dalle caratteristiche urbane della Capitale, dal caos tipico delle strade cittadine e dalla presenza di operatori del settore poco professionali.

Una questione che non riguarda unicamente i turisti ma anche tutti coloro che abitando a Roma sono costretti a interfacciarsi con realtà non all’altezza e che non sono in grado di soddisfare le singole esigenze del cittadino.

Transfer Service Rome, da oltre 15 anni nella Capitale

Per poter contare su un servizio professionale e un sistema di trasporti privati efficiente e puntale, è necessario fare affidamento su società con una grande esperienza pregressa e un livello di competenza tale da rendere il proprio viaggio o il semplice spostamento un fattore che generi tranquillità e infonda sicurezza per chi ne usufruisce. È il caso di Transfer Service Rome, la società specializzata nel noleggio di auto con conducente, che opera nella Capitale da oltre 15 anni.

Grazie a un servizio h24 sette giorni su sette, la società romana mette a disposizione i propri mezzi per consentire al turista e al cittadino uno spostamento agevole, comodo e puntuale sotto tutti i punti di vista, con il massimo livello di comfort offerto.

Dotata di una flotta macchine composta da autovetture di ogni tipologia e dimensione, è in grado di fornire al cliente un servizio di altissima qualità così come un livello di professionalità difficilmente riscontrabile in altre realtà presenti nel settore.

Servizio Ncc su Roma e in altre città

Si va dai minivan o minibus, fondamentali per i gruppi fino a 54 persone, alle limousine per gli eventi più esclusivi e alle berline di lusso per i viaggiatori più professionali e per le rappresentanze di alto profilo.Oltre agli spostamenti all’interno della Capitale e dall’aeroporto verso ogni zona di Roma, grazie all’accesso anche nelle aree a traffico limitato, Transfer Service Rome garantisce anche viaggi a lunga tratta, non solo all’interno della Regione Lazio ma anche in Umbria, Toscana e Campania, e versole migliori mete per quel che riguarda l’arte, il relax e il divertimento in Italia.

I servizi offerti da Transfer Service Rome sono rivolti a tour operator, Hotel, Ambasciate e organizzatori di eventi e matrimoni, ma anche a manager e grandi aziende che necessitano di un noleggio d’auto con conducente d’eccellenza e in linea con gli alti standard qualitativi richiesti per ogni singola esigenza, potendo contare su prezzi competitivi e concordati preventivamente.

Vetture igienizzate come da norme anti Covid

Uno dei punti di forza della società è rappresentato dall’attenzione con cui vengono selezionati i conducenti, tutti dotati dei documenti necessari per svolgere il proprio lavoro, e con un’esperienza tale da rendere lo spostamento un altro momento da ricordare all’interno del viaggio.

In linea con le direttive in tema di prevenzione e contrasto al Covid19, i conducenti sono vaccinati e muniti di Green Pass, così da fornire un servizio in piena sicurezza e tranquillità. Inoltre, le auto vengono quotidianamente sanificate e igienizzate per non evitare al cliente ogni sorta di incertezza o pericolo. La passione per il proprio lavoro fa sì che il conducente con discrezione e professionalità sia in grado di soddisfare le richieste di tutti, supportandolo in ogni fase del viaggio, consigliando loro i migliori luoghi da visitare all’interno della Città eterna.

Transfer Service Rome ha fornito le proprie auto in occasione del G20 a Roma

La qualità dell’offerta di Transfer Service Rome è manifestata dagli innumerevoli attestati di stima riscontrabili sulle piattaforme dedicate ai viaggi presenti in rete. E non è un caso che nel recente G20 che si è svolto a Roma ad ottobre scorso, l’organizzazione abbia deciso di affidarsi a loro per trasportare le illustri personalità che ne hanno preso parte, come i rappresentanti dell’Ambasciata degli Stati Uniti.

Visitando il sito www.transferservicerome.com sarà possibile scoprire tutti i servizi offerti, mettersi in contatto con il centro assistenza che sarà in grado di rispondere a ogni domanda e proporre la soluzione migliore per ogni singola situazione o necessità in modo puntale e tempestivo.

Per Transfer Service Rome l’obiettivo finale è quello di rendere lo spostamento dopo un lungo viaggio in aereo, una passeggiata nelle vie dello shopping o un tour artistico, un momento in cui rilassarsi senza preoccupazioni di nessun tipo, ma con la certezza e la garanzia di un servizio d’eccellenza, rendendo quest’ultimo parte integrante e fondamentale del soggiorno stesso, con professionalità, passione e attenzione massima nei confronti del cliente.

