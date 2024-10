Con l’attuazione del piano transizione 5.0 si aprono finestre di grandi opportunità per le imprese, che nel biennio 24-25 avranno a disposizione quasi 13 mld a supporto dei lori investimenti in transizione digitale e sostenibilità ambientale.Marco Calabrò, Capo Segreteria tecnica del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, entra nel merito del piano spiegando cosa cambia per le aziende che accedono ai benefici del piano.