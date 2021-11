Transizione ecologica, Draghi: "Non solo pericoli ma opportunità"

"La transizione ecologica non presenta solo pericoli, ma anche opportunità, e l'Italia deve attrezzarsi per coglierle. Dobbiamo puntare a entrare nei segmenti più innovativi del mercato - come la produzione di batterie. Crearne di nuovi, in risposta ai bisogni che emergeranno da imprese e consumatori". Lo ha detto il premier Mario Draghi alla presentazione del manifesto di Confindustria. Intanto il ministro della Mobilità Giovannini ha firmato due decreti per potenziare la "cura del ferro" e realizzare la trasformazione verde dell'industria degli autobus.