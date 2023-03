Transizione energetica, dall'Evolution Forum sfida di Mef per sostenibilità immediata

Sostenibilità energetica subito. E’ questa la sfida lanciata dall’Evolution Forum promosso da Mef, azienda leader nel settore della distribuzione di materiale elettrico, con una tre giorni a inviti nella sede della Leopolda a Firenze e dedicata a un ampio confronto con i principali attori del settore elettrotecnico, italiani e internazionali, sul tema delle opportunità offerte dalla transizione energetica e sull’evoluzione del mercato in ottica di sostenibilità ambientale. A dare il via al confronto, iniziato ieri, una plenaria con tutti i principali partner di Mef.

Lo scenario dal quale è partito l’impegno dell'azienda toscana è questo: lo scopo della transizione energetica è quello di ridurre l’utilizzo di energia primaria (petrolio e altri combustibili fossili) e di aumentare quello di energia rinnovabile, come per esempio quella solare. Il processo - secondo l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili Irena - è ancora in atto e la strada in salita. Gli obiettivi principali sono due: mantenere il surriscaldamento globale annuale sotto i 1,5°C, e rispettare i punti dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il documento firmato nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu.

Gli ultimi dati dell’Osservatorio Energetico Enea in proposito dicono che il fabbisogno energetico dell’Italia è di circa 500 milioni di tonnellate di petrolio all’anno, e le emissioni di CO2 sono di circa 200 milioni di tonnellate all’anno. L’Italia però è tra i Paesi che hanno lavorato meglio, con una riduzione delle emissioni di gas serra dell’11% in cinque anni, grazie ai propri programmi ma anche allo sfruttamento di fonti rinnovabili, che rappresentano oggi il 36% della produzione elettrica.

"Durante i lavori - spiega Ettore Russo, direttore commerciale Mef – abbiamo coinvolto moltissime imprese di altissimo livello, nostre partner, alle quali abbiamo potuto illustrare la grandissima evoluzione che abbiamo avuto negli ultimi anni, e abbiamo messo in evidenza, in una serata serata in cui è stato ospite anche il divulgatore scientifico Mario Tozzi - i recenti sviluppi relativi al processo di digitalizzazione volto all’ottimizzazione e al miglioramento dei servizi offerti alla clientela, oltre agli investimenti rivolti all’automazione del nostro centro logistico, progetto di grande importanza e fondamentale per sostenere la crescita dell’azienda".

La serata di oggi realizzata in partnership con Bticino, e quella di domani, in partnership con Schneider Electric, saranno dedicate all’incontro con i principali clienti nazionali dell'azienda fiorentina.

“L’obiettivo di Mef è quello di spiegare con i fatti i più avanzati processi e di mostrare concretamente che ‘il futuro è adesso”, afferma l'Ad, Simon Sanfilippo, rimarcando l’impegno “su temi caldi e attualissimi, come quelli della transizione energetica e della sostenibilità ambientale, proiettati sempre più nella vita quotidiana delle imprese e soprattutto delle famiglie. Quello che sembrava futuribile (le molteplici opportunità date dall’efficientamento energetico, della forte tutela ambientale) - sottolinea Sanfilippo - in realtà sono oggi disponibili sul mercato e Mef è pronta a metterle a disposizione delle imprese e delle famiglie italiane”.

Non solo. “Mef, insieme ai suoi fornitori e partner, si candida senza esitazioni – rilancia Russo - a diventare azienda leader anche a livello culturale e formativo, per propagare messaggi, effettuare azioni commerciali e dare strumenti alla propria clientela in grado di promuovere definitivamente questi aspetti che sono industriali ma anche e soprattutto di evoluzione ambientale e sociale”.