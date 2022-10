Trapani, neonato abbandonato in sacchetto plastica

Non è in pericolo di vita, chiamato Francesco

Un neonato è stato abbandonato, all'interno di un sacchetto di plastica, nelle campagne di Paceco, nel trapanese, nei pressi di una scuola elementare. Ad allertare i carabinieri, che hanno tratto in salvo il piccolino, è stata una telefonata di una donna. La pattuglia appena giunta sul posto ha trovato il sacchetto con il neonato che era ancora vivo. Il bimbo è stato subito portato in ospedale. Non è in pericolo di vita.

Il piccolo è stato chiamato Francesco, come il carabiniere che lo ha ritrovato. I carabinieri indagano per risalire alla madre del neonato.