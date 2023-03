Trasporti, Campitelli (Cav): "Sostenibilità è nel nostro Dna"

"Cav ha nel suo Dna il futuro di una mobilità sostenibile, connessa e ambientalmente importante per il territorio". Sono le parole di Maria Rosaria Anna Campitelli, Amministratore delegato di Cav (Concessioni autostradali venete), intervistata a margine della seconda giornata di LetExpo 2023, la manifestazione dedicata ai trasporti e alla logistica sostenibile in svolgimento a Veronafiere dall’8 all’11 marzo e giunta alla sua seconda edizione.

“Concessioni autostradali venete ha un ruolo importantissimo in questo contesto perché negli anni, precorrendo la legge 70 e poi attuandola con l'orizzonte temporale del 2025 e del 2030, si è dotata di una rete Smart - fa sapere Campitelli - ovvero un’infrastruttura in grado di dialogare con il veicolo, dando ad esso informazioni in tempo reale - raccolte attraverso antenne, sensori e droni - sullo stato della rete autostradale, segnalando code, incidenti, interventi di manutenzione. La funzionalità e l’efficienza della rete Smart è già stata testata nell’ambito di grandi interventi, come ad esempio l’ultimo Giro d’Italia e i mondiali di sci a Cortina D’Ampezzo, controllando ogni aspetto da un’unica control room”.

Tutti i dati raccolti potranno essere inviati dalla control room direttamente sugli smartphone, sui tablet o, quando si avrà un parco veicolare idoneo, sul cruscotto del veicolo. La rete Smart non è la sola iniziativa ad alta tecnologia e dal basso impatto ambientale a cui sta lavorando Concessioni autostradali venete, come spiega ancora l’Amministratore delegato: “Tra qualche mese comincerà lo studio di fattibilità e la sperimentazione dell'Hyper Transfer, un progetto ad altissima velocità e a bassissimo impatto ambientale che sarà testato e sperimentato nei prossimi anni”.