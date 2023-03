Transizione ecologica e digitale sono il fulcro del convegno nazionale Asstra “Mobilitevolution - Le imprese di trasporto pubblico locale per il futuro del paese”, giunto alla sua XVII edizione. Serena Lancione, amministratore delegato Gruppo Torinese Trasporti S.p.a. ha evidenziato il forte impegno del gruppo nella transizione green e ha annunciato una maxi gara in cui verranno impiegati i fondi del Pnrr per l’acquisto di nuovi autobus elettrici.