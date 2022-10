Trasporto aereo, De Vincenti: "Primo vertiporto a Roma potrebbe essere su tetto stazione Termini"

"È probabile - lo affidiamo agli sviluppi di ricerca che stiamo facendo - che il primo vertiporto in città potrebbe essere sul tetto della stazione Termini". A indicarlo è il presidente di Aeroporti di Roma, Claudio De Vincenti, a margine dell'inaugurazione del primo vertiporto italiano a Fiumicino. "Stiamo studiando con Enac, Enav e, naturalmente, il Comune di Roma, le possibilità che ci possono essere. In particolare possiamo immaginare tetti di edifici da attrezzare e da rendere in grado di accogliere atterraggio e decollo di questo velivolo- spiega- Oggi abbiamo fatto un passo ulteriore nel percorso che abbiamo avviato sulla urban air mobility, questa nuova forma di mobilità, che ha una funzione di trasporto passeggeri tra l'aeroporto e il centro della città e poi sarà utilizzato anche per fini sanitari per trasportare, per esempio, materiale medico tra un ospedale e l'altro".

"Quindi molti usi, un investimento sul futuro sostenibile, perché è un velivolo interamente elettrico, senza nessuna emissione, molto silenzioso. Diventerà di uso comune noi speriamo già a partire dal 2024, con i primi servizi per le persone. Intanto completiamo tutta la fase di sperimentazione", conclude De Vincenti.