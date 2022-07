Trasporto aereo: Ialca, caos voli internazionali, 40mila ragazzi a rischio viaggi studio

Sono oltre 40mila gli studenti italiani all'estero per viaggi studio coinvolti nei disagi del trasporto aereo tra luglio e agosto. A stimare l'impatto dei disagi tra scioperi e carenza di personale che hanno precipitato nel caos e nella totale disorganizzazione i principali hub internazionali, è la Ialca, l'associazione degli agenti di viaggio specializzati nel settore dell'education e dei corsi di lingue all'estero. “Le nostre Agenzie sono specializzate anche nella gestione di questo tipo di emergenze derivate dalla cancellazione dei voli. E la nostra rete di comunicazione rimarrà attiva h24, 7 giorni su 7, fino a quando ce ne sarà bisogno", garantisce Pina Foti, presidente dell’associazione degli Agenti di viaggio.

E assicura: "non tutte le compagnie aeree low cost prevedono il servizio di accompagnamento per i minorenni, ma anche in questo caso la rete tra le nostre agenzie italiane e le scuole di lingue internazionali ci consente di seguire i nostri studenti dalla partenza all’arrivo, all’andata e al ritorno, senza mai lasciarli soli". Lo Ialca d'altra parte vanta una tradizione in viaggi di formazione consolidata ; dai grandi numeri del 2019, oltre 60mila studenti, ai 40mila di oggi nell'era post Covid. "Mancano ancora all’appello i grandi numeri dei viaggi d’istruzione scolastici, organizzati durante tutto l’anno accademico da settembre a maggio ", spiega ancora Foti che fornisce un decalogo ad uso e consumo degli underi18 con cui affrontare la cancellazione o il ritardo di un volo.

Consigli in caso di cancellazione volo: “Muoviti lo stesso”: nonostante le notizie diffuse dai media, se non arriva un messaggio diretto della Compagnia aerea è sempre bene presentarsi comunque in aeroporto ed essere presenti al gate nell’orario ufficiale; “Informati in aeroporto”: una volta in aeroporto, cercare di reperire più informazioni possibili dai tabelloni o dal personale della Compagnia aerea; “Fatti adottare da un gruppo di italiani”: una volta arrivati al gate, cercare di individuare altri connazionali in attesa sullo stesso volo e restare nel gruppo. E infine: “Resta connesso”. Fondamentale mantenere attiva la comunicazione con la famiglia in Italia, se si tratta di un viaggio organizzato da un’Agenzia Ialca i ragazzi hanno a disposizione anche i numeri di emergenza del referente italiano, della scuola e dei taxi, qualora fosse necessario prolungare il soggiorno causa annullamento volo.