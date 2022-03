Trasporto aereo: Vueling, -14mila tonnellate di CO2 ogni anno

Vueling, compagnia aerea del gruppo Iag, continua ad implementare le sue iniziative per ridurre al minimo il peso sui suoi velivoli, e di conseguenza il suo impatto ambientale, con l’intento di ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera. La più recente iniziativa è stata la sostituzione di tutti gli attuali carrelli di ristorazione a bordo con versioni più leggere, un accorgimento che permette di risparmiare ogni anno più di 600 tonnellate di anidride carbonica nell’ambiente.

Da più di 10 anni, la compagnia aerea è sempre più attenta a iniziative sostenibili, che aiutano a ridurre le emissioni il più possibile: come la sostituzione di tutti i sedili della sua flotta con un nuovo modello più leggero, gli Slim Seats; o la digitalizzazione di tutta la documentazione per i suoi aeromobili che a partire dal 2019 ha permesso la diminuzione di 75 kg di carta per ogni volo operato. Grazie a queste misure e insieme ai nuovi carrelli di ristorazione, la compagnia aerea riesce a ridurre le sue emissioni annuali di CO2 nell’atmosfera di oltre 14.000 tonnellate.

Iag (International airline group), Gruppo di cui fa parte Vueling, è pioniera in Europa per il suo impegno a operare il 10% del totale dei suoi voli con carburante sostenibile entro il 2030. Come parte di Iag, Vueling condivide la visione di guidare il settore della sostenibilità nell’ambito del trasporto aereo globale: per questo convoglia tutte le sue energie nel programma Flightpath Net Zero, attraverso il quale ha stabilito l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di CO2 nel 2050.