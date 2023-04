Trasporto merci: l'importanza dei carrelli per scale per la salute dei lavoratori

Casalserugo, 25 aprile 2023 – Secondo l’Inail, i disturbi muscoloscheletrici legati all’attività lavorativa costano miliardi di euro ai datori di lavoro e interessano oltre 5 milioni di lavoratori in Europa, sono di varia natura e tipici delle attività manuali e fisiche. Tra i settori in cui si verificano con più frequenza ci sono l’agricoltura, le costruzioni, il manifatturiero, il commercio e i trasporti.

Tra le principali cause dei disturbi muscoloscheletrici ci sono la movimentazione dei carichi, soprattutto durante le fasi di flessione e torsione, i movimenti ripetitivi o quelli che richiedono uno sforzo notevole, le posture statiche o scomode, le vibrazioni, un’illuminazione scarsa o ambienti di lavoro freddi, il rimanere seduti o in piedi nella stessa posizione per lunghi periodi e i ritmi intensi di lavoro.

In occasione dell’ultima campagna europea 2020-2022 sulla prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni del lavoro ha ribadito la necessità di affrontare questa tematica in modo proattivo, attraverso l’aggiornamento continuo, una corretta analisi dei rischi nei luoghi di lavoro e l’adozione di soluzioni innovative per minimizzare o eliminare del tutto i fattori di rischio.

D’altronde, i disturbi muscoloscheletrici colpiscono non solo la schiena ma anche le spalle, il collo, gli arti superiori e inferiori, provocando da semplici malesseri a dolori di varia intensità, fino a problemi di salute gravi che richiedono cure mediche specifiche e comportano assenze anche prolungate dal lavoro.

La prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici, quindi, è una priorità non solo per migliorare il comfort dei lavoratori e tutelarne lo stato di salute, ma anche per ridurre i costi sostenuti dalle imprese e aumentare la produttività aziendale.

I carrelli per scale per la prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici nel trasporto merci

Come indicato dall’Inail, il trasporto delle merci è uno degli ambiti in cui è maggiore la probabilità che i lavoratori possano sviluppare disturbi muscoloscheletrici, così come che si verifichino altre problematiche a causa della movimentazione della merce.

Una soluzione utile per ridurre tali rischi è rappresentata dall’utilizzo di strumenti efficaci come i carrelli elettrici per scale, dispositivi permettono di salire le rampe riducendo la fatica e i rischi per l’operatore. Naturalmente, per lavorare in modo più sicuro ed efficiente è importante avvalersi di risorse all’avanguardia, che risultino adatte alle proprie esigenze e al tipo di attività da svolgere. A questo proposito, per capire come scegliere un carrello per scale è possibile rivolgersi a realtà specializzate come Mario Carrelli, azienda italiana con oltre 25 anni di esperienza nel settore e un’offerta ricca e variegata. Il catalogo, infatti, comprende modelli per soddisfare qualsiasi genere di necessità, con più di 15 di dispositivi progettati per ogni tipologia di merce da movimentare e trasportare.

Si tratta di saliscale a 3 ruote elettrici leggeri, con un appoggio che avviene sulla pedata del gradino e non soltanto sullo spigolo per prevenire danneggiamenti in caso di scale vecchie, fragili o carichi molto pesanti.

Come scegliere il saliscale elettrico a 3 ruote adatto al proprio lavoro

Prima di tutto bisogna considerare il tipo di merce da trasportare, per capire su quali dispositivi orientarsi in base al peso, all’ingombro e alle caratteristiche del carico. I saliscale proposti da Mario Carrelli, per esempio, sono apparecchi versatili, resistenti e comodi, adatti alla movimentazione di ascensori, caldaie, camini, casseforti, condizionatori, distributori automatici, fotocopiatrici, poltrone per dentisti, quadri elettrici, stufe, serramenti ed elettrodomestici.

In secondo luogo, è necessario verificare la portata del carrello saliscale, per evitare di scegliere un apparecchio eccessivamente pesante o con una capacità insufficiente per la merce movimentata.

Inoltre, bisogna analizzare anche le dimensioni del saliscale a 3 ruote, l’altezza massima dei gradini che è in grado di salire e l’altezza di sollevamento. Trattandosi di dispositivi elettrici non bisogna trascurare l’autonomia del carrello per scale, valutando sia la potenza del motore elettrico che la capacità della batteria e il suo tempo di ricarica.

Un parametro fondamentale è anche l’efficienza operativa, ossia la velocità del saliscale elettrico in termini di gradini al minuto, oltre a funzionalità particolari come l’auto-caricamento sul furgone.

Ovviamente, benché il saliscale elettrico sia uno strumento in grado di ridurre lo sforzo dell'operatore e agevolare il trasporto della merce, bisogna comunque investire nella formazione del personale per garantire che i lavoratori conoscano le modalità corrette per movimentazione gli oggetti pesanti.

In particolare, il carico e scarico della merce richiede attenzione ai movimenti fisici realizzati dagli addetti, per non sovraccaricare articolazioni e tendin i causando danni all'apparato muscolo-scheletrico.

L'opzione migliore è un perfetto connubio tra l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia e un'adeguata informazione e formazione dei lavoratori, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

