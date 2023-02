Venerdì 17 febbraio sarà sciopero nazionale del trasporto pubblico locale "contro le privatizzazioni selvagge e il caro vita, per la sicurezza e il salario". Ad annunciarlo è l'Unione sindacale di base. Convocato inoltre un presidio davanti al ministero dei Trasporti per il 3 marzo. Sotto accusa anche il governo Meloni per il nuovo taglio al Fondo Nazionale Trasporti: 356 milioni di euro in un triennio.