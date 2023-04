Trattativa Stato-mafia, Orlando: "C'è stata, c'è differenza tra verità storica e giudiziaria"

L'ex sindaco di Palermo: "Per la Cassazione la trattativa vi è stata ma non ricorrono le condizioni soggettive di punibilità"

"Abbiamo sempre e opportunamente marcato la differenza tra verità storica e verità giudiziaria, che deve sottostare a criteri e regole che limitano l’accertamento in sede giudiziaria della verità storica. Per la Cassazione la trattativa vi è stata ma non ricorrono le condizioni soggettive di punibilità". A dirlo all'Adnkronos è l'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando parlando della sentenza definitiva sulla trattativa tra Stato e mafia.

"La verità giudiziaria deve tenere conto dei limiti di un processo in uno Stato di diritto che non sempre riescono a raggiungere la verità storica", ha aggiunto l'ex sindaco che si costituì parte civile nel processo.