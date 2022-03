Trattoria degli Amici, Castellinaldo d’Alba: gustare pesce fresco tra le colline del Roero

Una cucina che utilizza solo ingredienti selezionati ed esalta i gusti naturali del cibo caratterizza questo locale storico della ristorazione locale, rilevato e valorizzato dallo chef Giovanni Muffini

Milioni di anni fa il Roero, nel Cuneese, era ricoperto dal mare, come testimoniano i ritrovamenti di conchiglie e fossili, e “solo“ 2 o 3 milioni di anni fa le terre lentamente emersero e si formarono le attuali colline; qui vicino, inoltre, passa la Via del Sale, un insieme di antichissimi percorsi dalle Alpi al mare, tra Piemonte, Francia e Liguria. Anche a queste reminiscenze geologiche e storiche si sono ispirati Giovanni Muffini e Stefania Sacino quando hanno deciso di rilevare la Trattoria degli Amici, a Castellinaldo d’Alba e dedicarla alla cucina di mare. In una terra di colline, boschi, rocche e viti, la Trattoria propone piatti di pesce fresco, cucinati al momento.

“Quando 5 anni fa siamo giunti nel Roero – spiega Giovanni Muffini, chef e titolare – abbiamo deciso di portare la tradizione delle nostre terre, la Campania e la Basilicata, e soprattutto il gusto ed i sapori del mare, insieme ad alcuni piatti della tradizione enogastronomica piemontese, rivisitati. Ho girato tutta l’Italia per specializzarmi nella mia grande passione e scoprire le diverse cucine regionali ma ora qui ho deciso, insieme a mia moglie, di fermarmi. È il nostro posto ideale”.

Chi si reca alla Trattoria degli Amici non deve avere fretta. “Abbiamo deciso – puntualizza Giovanni Muffini – di rispettare l’originaria vocazione del locale, nato nel 1903 come luogo di socializzazione dove si poteva bere e mangiare insieme, giocando al biliardo. Qui consigliamo di venire a godersi momenti di relax, per sfuggire allo stress e alla fretta di ogni giorno, anche perché i piatti vengono preparati sempre al momento e hanno bisogno del giusto tempo”.

Anche se dista chilometri dalle coste liguri, alla Trattoria degli Amici è possibile trovare sempre pesce fresco tanto che il menù varia a seconda della disponibilità del giorno. Ogni volta, quindi, a pranzo o a cena è una sorpresa. “Il pesce arriva anche dall’Adriatico in giornata – continua Muffini – quindi non abbiamo molti piatti fissi nel menù ma li proponiamo al momento. La mia cucina è semplice, con ingredienti di primissima scelta, senza precottura, per non rovinare il sapore naturale di ombrina, sogliola, polipo, frutti di mare o del pescato del giorno. Realizzo sul momento antipasti, paste, risotti, secondi piatti. Ultimamente ho creato anche dei piatti di fusione con ingredienti tipici del posto, come per esempio, i tajarin con bottarga, carciofi e crema di tartufo bianco”.

In una zona ricca di viticoltori e cantine, non potevano mancare gli abbinamenti con i vini, in particolare Roero e Arneis e specifici percorsi di degustazione.

