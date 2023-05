Tre giorni di Basket a Pesaro: presenti più di 2700 ragazzi

Si è svolto nelle giornate di venerdì, sabato e domenica 7-8-9 aprile la 22esima edizione del Trofeo “Ciao Rudy”, torneo di Basket giovanile che si svolge ogni anno nella città di Pesaro. Fermo da 2 anni per via della pandemia, nel 2023 ha avuto forza e modo di ripartire, complice la voglia da parte degli organizzatori di riprendere questa importante manifestazione ma soprattutto l’altissimo numero di adesioni che il Torneo, ancora una volta, ha fatto registrare.

La 3 giorni di gare si è disputata in più di 25 campi sparsi tra la provincia di Pesaro e Urbino e la Provincia di Rimini: le città dei campi calcati dai giovani atleti sono state, tra le altre, Pesaro, Montecchio, Gabicce, Gradara e Cattolica. Un evento che ha coinvolto 160 squadre totali, provenienti da tutta la Nazione. Circa 2700 ragazzi, divisi tra maschi e femmine, che si sono contesi il Trofeo Rudy, intitolato alla memoria di Rodolfo Terenzi, cestista pesarese che ha militato con la maglia della prima squadra cittadina, scomparso nel 2008 all’età di 46 anni e c’è stata anche occasione di consegnare per la prima volta nella storia del torneo il Premio Fair Play, intitolato alla memoria di Lorenzo Bastelli, giocatore del Castel San Pietro scomparso nel Novembre ’22, vinto da Tommaso Pasini per un fantastico gesto in un momento cruciale della partita.

“Siamo stati veramente entusiasti della manifestazione ma non nascondiamo un minimo di rammarico” spiega Davide Tonucci, responsabile dell’Olimpia Basket Pesaro, affiliata al Comitato ASI Marche. “Tutti gli hotel della zona sono stati presi d’assalto ed è anche per il numero non sufficiente di camere che non si è potuti arrivare a quota 3000 ragazzi. Circa 30 società sportive sono state rigettate al momento dell’iscrizione e questo fa sicuramente dispiacere ma fa anche ben sperare per un movimento sportivo che sempre più, sia livello regionale che a livello Nazionale, aumenta la sua appetibilità”.

Ed è proprio grazie all’Olimpia Basket Pesaro, che il Torneo ha visto quest’anno anche un’ottima partecipazione delle categorie femminili all’interno della competizione.

Sempre in terra pesarese, da segnalare anche l’unica squadra di casa che che è riuscita a portare a casa un Trofeo, ovvero la Delfino Basket Pesaro, nella categoria Under 17.

Ora l’attenzione è rivolta tutta verso l’Adriatic Cup, altro trofeo di basket che si svolgerà sempre a Pesaro, nei fine settimana 23/25 aprile e 29 aprile/1 maggio 2023.