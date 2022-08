Tre Pì Profumerie è certificata come eccellenza beauty da Le Stelle dell’e-commerce 2022 del Corriere della Sera

Milano, 12 agosto 2022. Risultato di un percorso di crescita inaugurato nel 1985 e basato sull’esaltazione del fascino femminile e maschile grazie a soluzioni innovative, Tre Pì Profumerie viene certificata come eccellenza del commercio elettronico italiano. Lo store www.trepiprofumerie.com fa infatti parte de Le Stelle dell’e-commerce 2022, la classifica dei 500 migliori negozi virtuali italiani stilata da Corriere della Sera in collaborazione con Statista (società internazionale di ricerca e analisi).

Con il suo store online (Trepiprofumerie.com), che affianca il negozio fisico, Tre Pì Profumerie ottiene infatti la 22esma posizioni all’interno della sezione “Cosmetici, prodotti per la persona” all’interno dell’ambito “Salute e bellezza”. Un risultato che attesta il valore della reputazione positiva ottenuta tra i consumatori.

A disposizione del cliente viene infatti posto un catalogo di cui fanno parte più di 20.000 prodotti dei brand leader nel settore della bellezza. Profumi uomo, profumi donna e trucchi 100% originali, selezionati sulla scorta dei criteri di innovazione e altissima qualità, adatti a qualsiasi esigenza.

Per centrare l’obiettivo della soddisfazione dell’acquirente, i prodotti sono spediti in sicurezza e in tempi brevi. Una proposta che ha conquistato oltre 60.000 clienti, merito di dedizione e passione spese ogni giorno da un team preparato e disponibile.

La profumeria online adotta una filosofia aziendale in cui la bellezza non è considerata come qualcosa da acquistare, ma qualcosa che risiede dentro ognuno di noi. L’impegno professionale è volto ad aiutare ogni cliente a scoprire il proprio fascino nascosto per portare alla luce la propria bellezza interiore.

Le decine di migliaia di prodotti sono abbinate a offerte che rendono ancora più competitivi i prezzi, a cui vanno ad aggiungersi ulteriori condizioni d’acquisto convenienti, come l’opzione di spedizione gratuita e il reso facile. In caso di dubbi, un’assistenza multicanale consente poi di ricevere ogni informazione su ordini e caratteristiche dei prodotti in catalogo.

Tutte le principali prerogative di Tre Pì Profumerie sono raccolte nelle migliaia di recensioni dei clienti certificate da Trustpilot. Queste riflettono l’attenzione posta dal team della profumeria nella scelta di prodotti concepiti per le diverse esigenze, in ottica di esaltare la bellezza che risiede in ogni persona.

Vuoi lasciarti ispirare da prodotti di bellezza e cosmesi con cui rappresentare la tua personalità? Vuoi approfittare di offerte su fragranze che assicurano un’emozione olfattiva irripetibile e trucchi innovativi che possono cambiare il tuo senso dell’estetica? Scegli Trepiprofumerie.com.

Ufficio Stampa

Tre Pi Profumerie

https://www.trepiprofumerie.com/