Trend Marketing 2023: il nuovo ruolo delle digital agency in Italia

Roma, 17 febbraio 2023.Se qualcuno crede che il “fenomeno” legato al marketing digitale stia subendo una flessione dopo il boom della Pandemia si sta sbagliando di grosso. Con gli investimenti nel digitale in crescita del 2,1% in Italia, anche il 2023 si prospetta come un anno ricco di innovazioni e nuovi trend legati al Web.

Tra tutte le novità digital di inizio anno, le più interessanti sembrano essere quelle collegate all’Intelligenza Artificiale. Al centro del dibattito da tempo ma mai realmente protagonista in ambito marketing, la nuova frontiera delle IA generative sembra essere diventata il trend del momento.

Impossibile non citare Chat GPT (Generative Pretrained Transformer), un’applicazione di intelligenza artificiale che utilizza algoritmi sofisticati per l’elaborazione di linguaggio naturale allo scopo di rispondere alle domande poste dagli utenti in modo efficace e coerente. Ad oggi l’ultima versione rilasciata, GPT-4, è diventata uno strumento utilissimo ai marketer per effettuare ricerche, produrre copy persuasivi, ricevere spunti e idee su una vasta gamma di tematiche.

Le stesse piattaforme di advertising da tempo stanno affinando i loro algoritmi grazie al machine learning, in una transizione sempre più reale dalla marketing automation all’anticipation marketing. Quest’ultima, una delle tendenze da monitorare nel prossimo futuro, consiste nella capacità di intuire e anticipare le esigenze, i desideri e le aspettative dei consumatori.

In questo scenario evolutivo cambia il modo in cui le aziende devono pianificare il proprio futuro nel marketing digitale, allo scopo di trarre vantaggio e non perdere occasioni di crescita legate alle innovazioni di settore. Cambia per forza di cose anche la responsabilità delle digital agency, il cui ruolo non può più essere relegato a quello di meri fornitori esterni. Le agenzie saranno chiamate sempre di più ad essere attori protagonisti e facilitatori del processo di innovazione delle aziende.

Abbiamo chiesto a Costanza Galante, responsabile marketing dell’agenzia di web marketing Ploomia, cosa ne pensasse di questo argomento.

“Nella vision di Ploomia, la moderna agenzia rappresenta una guida fidata, un consulente creativo che pensa fuori dagli schemi e supporta il cliente dall’identificazione degli obiettivi di business alle strategie più efficaci per perseguirli.

Questo è particolarmente vero in un contesto liquido come quello del marketing digitale degli ultimi anni, in cui tempestività, capacità di intercettare i nuovi trend e competenza sono le parole chiave per conquistare nuove quote di mercato.”

Il futuro delle aziende italiane sembra destinato a muoversi sui canali digitali, un universo di competenze che va ben oltre il mondo dei social network e che spesso rischia di trovare impreparati i team di marketing aziendali.

“È finito il tempo in cui le digital agency si occupavano solo di “sviluppare siti web” e “curare profili Facebook”. SEO, SEM, Performance marketing, Social listening, IA e molto altro: il nostro approccio è quello di un business partner che si immerge nella realtà e nei processi aziendali, con un’attenzione che non si ferma al perimetro delle attività pianificate ma vuole far emergere bisogni e opportunità latenti che il cliente da solo non riesce a cogliere, fornendo una diversa prospettiva.

La collaborazione che portiamo avanti da due anni con il Gruppo Zucchi, per il brand Bassetti Home Innovation, è un esempio emblematico del nostro modo di lavorare. Abbiamo costruito da zero un progetto di business insieme al cliente, lo abbiamo guidato nelle scelte strategiche e infine abbiamo gestito in prima linea le attività commerciali e le azioni di marketing e comunicazione.”

Una case history che va a coronare un’esperienza ormai consolidata nel campo del performance marketing (la delicata arte di far corrispondere risultati commerciali alle attività pubblicitarie e di comunicazione) e che proietta Ploomia tra le agenzie di riferimento del panorama digitale italiano.

“È il nostro approccio distintivo, che ci ha permesso di accompagnare nella crescita startup di assoluto rilievo come Facile Ristrutturare e costruire collaborazioni di lungo periodo con grandi realtà come Whirlpool Corporation e Tiscali-Linkem.”

Un nuovo ruolo per le agenzie di marketing digitale quindi, per aiutare le imprese ad intercettare e superare nel migliore dei modi le sfide della contemporaneità.