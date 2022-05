Trendy più Polifemo, connubio vincente tra Infor Ma e Itaca per i gestionali delle aziende manifatturiere 4.0

Aziende manifatturiere comparto calzaturiero sempre più 4.0 grazie ai prodotti gestionali realizzati su misura per un settore in continua evoluzione.

Civitanova Marche (MC), 03/05/2022 - Trendy sposa Polifemo e le aziende moda gestiscono in modo più efficiente la propria attività sulla scia dei nuovi paradigmi dettati da “Industria 4.0”.

Parliamo dell’integrazione del gestionale ideato da Infor Ma srl con il software MES Polifemo Xe dell’azienda Itaca srl, un connubio nato da alcuni anni per migliorare le performance gestionali delle aziende del settore moda, in particolare per calzaturifici e suolifici.

Trendy è la personalizzazione realizzata da Infor Ma di Civitanova Marche, azienda nata nel cuore di uno dei distretti calzaturieri più integrati al mondo, su tecnologia Zucchetti, una soluzione che Infor Ma ha studiato su misura per le aziende del settore moda nell’ottica della gestione aziendale 4.0.

“Trendy – precisa Giuseppe Finocchi di Infor Ma è una collaudata e innovativa soluzione che abbiamo sviluppato all’interno di Ad Hoc Enterprise/Ad Hoc Revolution, perfettamente integrata ai prodotti Zucchetti e in grado di garantire la completa gestione aziendale in ottica 4.0, grazie ai suoi moduli specializzati in singoli settori: Size per l’abbigliamento, Soles per suolifici e aziende accessoriste di calzature e, infine, Shoes per le calzature. E’ riconosciuto dai nostri clienti come un prodotto semplice e intuitivo, che offre l’opportunità di gestire operazioni complesse con pochi e semplici click”.

L’efficacia e la versatilità di Trendy sono qualità che emergono anche dal connubio con MES Polifemo Xe, il software ideato da Itaca, società di ingegneria informatica che si occupa da 30 anni di software per la gestione della produzione. MES (Manifacturing Execution System) Polifemo Xe, con una versione verticalizzata per le aziende di stampaggio suole ed iniettato su tomaia, rientra in pieno nei benefici del piano nazionale Industria 4.0, e permette il credito d'imposta per i nuovi macchinari, che per il 2022 è pari al 40%.

Il sistema integrato Trendy-Polifemo, permette una serie di funzioni strategiche per l’azienda attraverso un utilizzo semplice ed intuitivo da parte dell’operatore: dalla pianificazione e schedulazione della produzione al monitoraggio in tempo reale di tutto ciò che accade in reparto; dal report storico e statistico di quanto avvenuto in produzione alla completa tracciabilità di ogni prodotto, fino alla gestione dei controlli qualità e manutenzione con la massima integrazione all'ERP Zucchetti.

Nell’ottica 4.0, quindi, l’integrazione tra due prodotti d’eccellenza, come Trendy e MES Polifemo Xe, è perfettamente in linea con i nuovi modelli di business che stanno trasformando il tessuto industriale del settore moda: dispositivi di produzione, un monitoraggio in tempo reale delle varie fasi di produzione, una raccolta dati che consente la trasformazione in informazioni strategiche per i responsabili del management attraverso la Business Intelligence.

“Grazie a questo consolidato connubio – conclude Finocchi – è possibile conoscere passo dopo passo l’andamento dell’azienda, monitorando i dati in tempo reale per ottimizzare le performance, intraprendere prendere decisioni veloci, controllare lo stato di avanzamento di tutte le fasi aziendali. Tutti benefici che in un mondo sempre più a trazione 4.0 trasferiscono valore all’azienda e ai suoi prodotti, nel segno della competitività”.

Contatti:

itaca srl - MES Polifemo PU (itacasw.it)

http://www.trendysoftware.it/cms/