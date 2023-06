Trenitalia, Corradi: "Newco turismo per viaggiare in Italia in modo più capillare"

''La newco turismo è una cosa nuova rispetto a quello che fa Trenitalia tutti i giorni e prossimamente faremo un evento per parlarvi di questo. E' una bellissima iniziativa per un turismo più flessibile, capillare che porti le persone a visitare dalla Valle dei Templi ad Agrigento o ad assaggiare il tartufo di Alba. Ti porta a vedere quelle bellezze italiane anche con treni storici o il vagone ristorante''. Lo sottolinea l'Ad di Trenitalia, Luigi Corradi, in occasione della presentazione dell'orario estivo.

''Stiamo lavorando per migliorare la nostra rete wifi sui nostri treni. E' importante avere un wifi che funziona bene e semplice da usare e semplice per connettersi. Stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore sui regionali e gli Intercity, dove non sempre è necessario un wifi di bordo perchè sono treni che non vanno a 300 km/h ma al massimo a 160 km/h. Il segnale esterno entra nel treno a sufficienza. Stiamo indagando per sapere se c'è un segnale esterno sempre e dovunque ed ci stiamo interfacciando con gli operatori per investire in un segnale più costante anche sui regionali''. Ha concuso Corradi.