Trenitalia, Toremar e Moby: da giovedì 24 giugno al via il nuovo servizio integrato treno + nave per l’Isola d’Elba ‘Elba link’

Firenze, 21 giugno 2021. Da giovedì 24 giugno 2021 sarà attivo Elba Link, il nuovo servizio combinato treno+nave, nato dalla collaborazione tra Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Toremar Moby.

La possibilità di acquisto contestuale dei biglietti per treno e nave è una delle maggiori novità per la Toscana del nuovo orario ferroviario estivo di Trenitalia entrato in vigore domenica 13 giugno 2021 che ha come principale obiettivo quello di riscoprire l’Italia viaggiando con i mezzi pubblici in totale sicurezza.

Dal sito internet di Trenitalia sarà possibile acquistare in un'unica soluzione oltre al percorso ferroviario da qualsiasi stazione italiana fino a Piombino Marittima quello della nave o del mezzo veloce, selezionando come destinazione finale una località dell’Isola d’Elba (Elba Portoferraio, Elba Rio Marina o Elba Cavo).

Un modo veloce per risparmiare tempo e ridurre le operazioni per programmare le proprie vacanze.

I treni di Trenitalia raggiungono Piombino Marittima e Moby e Toremar garantiscono a turisti e residenti, un ponte virtuale fra la Toscana e i porti di Portoferraio, Rio Marina e Cavo.

Con la formula “Parti prima” sarà possibile per coloro che acquistano i biglietti con Moby e Toremar poter anticipare la partenza, fatta salva la disponibilità di posti, rendendo il proprio viaggio ancora più comodo e flessibile.