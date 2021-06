Treno deragliato a Pioltello, in dieci a processo

Disastro ferroviario di Pioltello nel milanese. Il gup di Milano Anna Magelli ha deciso per il processo nei confronti di dieci persone tra cui Maurizio Gentile, ex ad di Rfi, imputate per quanto accaduto quel 25 gennaio 2018 a Pioltello alle porte di Milano. Furono 3 le vittime e un centinaio i feriti. Respinto perché ritenuto troppo basso un patteggiamento. Il processo inizierà il prossimo 12 ottobre.