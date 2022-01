Trento, green pass falsi venduti a 1000 euro

La Procura di Trento ha scoperto un presunto traffico di tamponi fasulli e sequestrato due strutture accreditate di Pergine e Trento nord. In queste strutture venivano venduti certificati di falsa positività per la cifra di ben mille euro in contanti. I finti pazienti, terminata la quarantena, ottenevano il Super Green pass senza vaccinarsi. Cinque persone sono finite sotto inchiesta. A loro si rivolgevano soprattutto i No vax in cerca di falsi certificati