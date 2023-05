Nuovo stop all'abbattimento degli orsi JJ4 e MJ5 perché non pienamente accertata la loro pericolosità. Il Tar di Trento ha accolto la domanda proposta da diverse associazioni animaliste ritenendo non particolarmente accertata la pericolosità dell'orsa ritenuta responsabile dell'uccisione di Andrea Papi. Stop all'abbattimento anche per l'orso MJ5 ritenuto aggressivo.