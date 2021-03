Treviso, 26enne accoltellata in strada: è gravissima

(Adnkronos)

Aggredita mentre passeggia e ridotta in fin di vita. E' gravissima la 26enne colpita da diverse coltellate in via Marignana a Mogliano Veneto (Treviso) intorno alle 17 di oggi. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni operai che avrebbero visto la ragazza assalita da un giovane che passava in bicicletta. Un 17enne italiano è stato bloccato dai Carabinieri ed è in queste ore sottoposto a interrogatorio, mentre il coltello è stato trovato poco distante dal luogo dell'aggressione. L'ipotesi al momento più accreditata è che si tratti di una tentata rapina finita in tragedia.