Treviso, ragazza accoltellata mentre fa jogging: è grave

(Adnkronos)

E' in gravi condizioni, ricoverata in terapia intensiva dell'ospedale di Treviso, la ragazza 26enne che ieri sera è stata accoltellata da un 17enne mentre stava facendo jogging in una stradina di campagna nei pressi di Mogliano Veneto, dove abita.

Il giovane aggressore, fermato dai carabinieri, è accusato di tentato omicidio per aver accoltellato almeno una ventina di volte alle spalle la giovane. Il fatto è accaduto ieri sera lungo una via di campagna a Marocco di Mogliano. I carabinieri stanno indagando per scoprire le motivazioni dell'aggressione.