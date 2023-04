Tridico: "Bilancio positivo assegno unico, rafforzamento in legge di bilancio sostegno a natalità"

"Gli esiti sono positivi, l'assegno unico universale è una misura che raggiunge oltre 9,6 mln di ragazzi sotto i 21 anni e che ha come scopo quello di favorire la natalità. Con questo obiettivo è stata lanciata temporaneamente nel 2021 e poi strutturalmente nel 2022. Abbiamo un sostegno che varia tra i 50 per le famiglie più agiate con Isee superiore a 40mila euro e 175 euro per mese per figlio per la famiglie con Isee sotto i 15 mila euro. Ed è una misura che in media dà un importo di 168 euro a figlio al mese e per le famiglie numerose direi che il contributo diventa molto cospicuo. E quindi direi che è una misura che può avere effetti positivi sulla natalità". Così il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, a margine della presentazione dei dati sul primo anno di assegno unico universale.



"E' una misura di grande importanza sociale, che raggiunge quasi 20 miliardi in un anno, e si differenzia rispetto alle misure del passato per il fatto che è universale, arriva a tutti. Il bilancio è molto positivo, raggiungiamo oltre 9,6 milioni di ragazzi, con un assegno medio mensile di 168 euro. E il governo in legge di bilancio ha deciso giustamente di rafforzare questo strumento per le famiglie numerose e per i disabili. Quindi un ulteriore incentivo a spingere alla natalità".

L'assegno unico universale e la detassazione per le famiglie con più figli "sono due misure separate. Non penso che ci sia la volontà da parte di nessuno di cancellare l'assegno unico che funziona benissimo. Ci mancherebbe".

"Per il sostegno alla natalità credo che bisogna pensare a strumenti combinati: da un lato la detassazione, dall'altro l'assegno unico universale che già c'è. E poi i servizi", ha concluso.