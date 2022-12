Tridico, 'con Inps Servizi internalizzati 3mila operatori, punto d'inizio'

"Inps Servizi è il primo contatto di Inps con l'utente. Dopo la pandemia il numero di chiamate annue al contact center sono raddoppiate, nel 2021 sono state 49 milioni. Prima della pandemia erano 20 milioni. Noi abbiamo investito molto su questo servizio, abbiamo internalizzato 3mila persone. Abbiamo sfruttato le nostre sedi. Questi lavoratori lavorano infatti o in smart working in modalità nuove o nelle nostre sedi fornendo servizi sempre più evoluti non solo vocali ma anche digitali". Lo ha detto il presidente Inps Pasquale Tridico, intervenendo al convegno 'Dialogo sui progetti Inps. Cosa abbiamo fatto e cosa ci resta da fare' tenutosi a Palazzo Wedekind a Roma.

E per Tridico si tratta "di un punto d'inizio, e ringrazio anche i sindacati per il contributo. Inps Servizi ha stabilizzato 3mila operatori e selezionato 69 quadri che fungono da cinghia di trasmissione con la governance per far funzionare al meglio Inps servizi". Secondo Tridico, "il contatc center sarà best practice di tutta la pubblica amministrazione, il pubblico può fare come e meglio del privato".

"La materia previdenziale è tra le più complesse, dobbiamo essere bravi a trasformarla in una materia facilmente fruibile dagli utenti. Inps servizi è un punto di partenza, l'obiettivo è evolvere i servizi digitali anche attraverso la voce. E i dati dell'Istituto non sono dell'Istituto ma sono del Paese, vanno messi al servizi di esso" ha poi concluso.

Quanto al Pnrr Tridico ha affermato: "Abbiamo realizzato i 35 progetti previsti per il 2022 e ne abbiamo 132 da implementare. E stiamo mettendo tutta la nostra macchina, tutti i nostri uomini e tutte le nostre donne e il nostro servizio informatico al servizio del Paese per la realizzazione di questo grande progetto".

"E' un nuovo inizio, si inizia una nuova fase per il completamento del Pnrr ma anche per le relazioni sindacali. I sindacati sanno quanto noi ci teniamo, per migliorare il benessere per l'utente interno e di conseguenza per quello esterno. La governance è fondata sul dialogo sociale con i sindacati, e quindi la mia non è una promessa ma una garanzia. La selezione che è stata fatta per la stabilizzazione delle competenze è stato un grande successo, ripartiremo nel 2023 con un contact center 2.0".

Secondo Tridico, "incremento delle competenze vuol dire anche incremento della produttività e quindi delle remunerazioni. Da qui in poi si deve realizzare un discorso di relazioni sindacali volto a incremento di performance, competenze, task che poi portano ad aumento di salari. Abbiamo tutti gli strumenti per raggiungere gli obiettivi", ha concluso.