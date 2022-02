Tridico: "Pensare a ente unico per casse private, migliora sostenibilità"

"La confluenza di Inpgi in Inps pone una riflessione: oggi abbiamo tante casse previdenziali privatizzate, che hanno una legittimità perché non sono sostitutive, però a mio parere da sole ognuno di esse ha un rischio di sostenibilità in futuro. Quindi potrebbe essere utile, come anche altri osservatori segnalano, pensare a un ente unico, anche di tipo privatistico, in cui possano confluire tutti gli enti previdenziali privati perché questo migliora la sostenibilità, amplia la tutela e rende possibile quel principio mutualistico alla base dei sistemi previdenziali".

Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, intervenendo al webinar 'L'Inpgi passa all'Inps. Come cambia la busta paga e il futuro previdenziale dei giornalisti', organizzato dal consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e dall’istituto di previdenza dei giornalisti (Inpgi), con il patrocinio dell’Inps, commenta il passaggio dell'Inpgi all'Inps.