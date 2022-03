TripleLift effettua due importanti assunzioni per accelerare la crescita in Europa

Mallory Illido-Bertome e Rob Ishag copriranno l'intero continente per accelerare l'adozione buy-side delle offerte dell'azienda, come pilastro fondamentale della sua espansione globale

NEW YORK, 9 marzo 2022 /PRNewswire/ -- TripleLift, la società di tecnologie pubblicitarie che reinventa il posizionamento pubblicitario all'intersezione tra contenuti creativi, media e dati, annuncia oggi l'ingresso nelle fila dei senior sales di due nuove figure nel momento in cui l'azienda accelera la sua crescita in Europa settentrionale e meridionale. Mallory Illido-Bertome entra a far parte dell'azienda come Vice Presidente regionale-Demand, Europa meridionale, con sede a Parigi, mentre Rob Ishag entra come Vice Presidente regionale-Demand, Europa settentrionale, con sede a Londra. Mallory e Rob sono particolarmente adatti all'espansione della presenza europea di TripleLift, grazie all'enorme esperienza e all'ottima reputazione nelle rispettive regioni. Mallory vanta diversi incarichi buy-side presso grandi agenzie in OMD di Omnicom e in Mindshare di WPP in Francia; le credenziali di Rob includono la supervisione account di importanti agenzie presso Little Dot Studios e Teads.

Direttamente subordinati a Raphaelle Tripet, Direttore generale EMEA di TripleLift, Mallory guiderà gli sforzi di espansione del mercato in Francia, Spagna e Italia, mentre Rob si concentrerà su sforzi analoghi in Irlanda, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Mallory e Rob in queste posizioni chiave. Grazie alla loro esperienza, abbiamo tutte le risorse necessarie per proseguire a crescere in maniera davvero sostenuta in Europa", ha dichiarato Raphaelle Tripet, Direttore generale EMEA di TripleLift. "La comprovata conoscenza di Mallory della media brand strategy e la vasta esperienza di Rob nella collaborazione con buyer da tutto il panorama digitale creano un'accoppiata vincente e una partnership difficile da eguagliare."

Questo annuncio arriva sulla scia di un anno record per TripleLift. Nella regione EMEA, la domanda in tutti i formati del mercato digitale di TripleLift è aumentata del 75% rispetto all'anno precedente, mentre le partnership di fornitura sono cresciute di oltre il 30%. La società ha anche accelerato la sua crescita a livello globale, espandendo le attività nella regione Asia-Pacifico, nonché i suoi hub europei in Francia e nel Regno Unito.

Informazioni su TripleLift (www.triplelift.com)TripleLift è la società di tecnologia pubblicitaria, che reinventa il posizionamento pubblicitario all'intersezione tra contenuti creativi, media e dati. Il nostro mercato serve i principali brand, editori, aziende di streaming e piattaforme DSP del mondo, eseguendo oltre un trilione di transazioni pubblicitarie al mese. I clienti ci scelgono per la nostra gamma di offerte addressable, dalla pubblicità nativa ai video online alla televisione connessa, le innovazioni che inseriscono i brand nei contenuti in tempo reale e gli esperti sempre pronti a offrire supporto volto a massimizzare le prestazioni dei partner. Parte del portfolio di Vista Equity Partners, TripleLift è presente da cinque anni consecutivi in Inc. 5000 e in Deloitte Technology Fast 500, è stata inserita nell'elenco delle Hottest Ad Tech Companies di Business Insider per tre anni consecutivi e nel 2021 è stata premiata da AdExchanger come Most Innovative TV Advertising Technology. Scoprite come TripleLift sta plasmando il futuro della pubblicità su triplelift.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1476042/TripleLift_Logo.jpg