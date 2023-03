Triumph Adventure Experience Italia: il calendario 2023

Tre appuntamenti per il Triumph Adventure Experience Italia, eventi dedicati agli appassionati della gamma Tiger.

Triumph Adventure Experience Italia torna a infiammare la passione degli appassionati italiani della gamma Tiger.

Tre appuntamenti quelli che daranno vita al calendario 2023 del Triumph Adventure Experience Italia.

Il 5-6 maggio e il 6-7 maggio, la Sport Experience attraverserà la Val Trebbia, Passo Penice e Bobbio, il 26 - 27 maggio e il 27 - 28 maggio la Discover Experience si svolgerà tra Asiago, Monte Grappa e Colli Euganei, mentre la Wild Experience avrà luogo il 23 - 24 giugno e il 27 e 28 giugno in Toscana, in una tenuta privata AgriEnduro.

Il Triumph Adventure Experience Italia: un concept innovativo

Avventure in moto ma anche contenuti didattici per un’esperienza di guida che rappresenta al meglio l’anima polivalente della Triumph Tiger, una moto capace di accompagnare in ogni dove il pilota e passeggero ma che sa essere anche confortevole nei lunghi viaggi.

Le Triumph 2023 coinvolte sono la:

● Tiger 660 con ruota anteriore da 17 pollici

● Tiger 900 GT Pro

● Tiger 1200 GT

● Tiger GT Explorer.

Le 900 GT e 1200 GT montano la ruota anteriore da 21 pollici.

Il Triumph Adventure Experience è già da tempo attivo in Galles e nel sud della Spagna, l’edizione italiana vanta istruttori esperti e qualificati.

La TAE Wild è quella dedicata a chi ama l’off-road e si rivolge a principianti ed esperti. Un corso che prevede mezza giornata all’interno di una pista privata e dedicata all’allenamento, il tracciato è immerso tra le colline toscane della tenuta AgriEnduro, il giorno successivo un’intera giornata è dedicata all’attraversamento di percorsi sterrati di varia lunghezza e tipologia.

Le Triumph Tiger che partecipano a questa giornata sono le 900 e 1200 dotate di ruota anteriore da 21 pollici.