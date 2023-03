Troax Panel Detection rivoluziona il settore della protezione delle macchine

HILLERSTORP, Svezia, 7 marzo 2023 /PRNewswire/ -- La protezione per macchine più sicura al mondo è diventata ancora più sicura. Troax ha lanciato l'innovativo Troax Panel Detection, un dispositivo elettronico in attesa di brevetto che consente di rilevare se un pannello è montato in modo sicuro o meno. Troax Panel Detection è il punto di partenza di una nuova era nella sicurezza attiva per la protezione delle macchine.

Troax Panel Detection è un sistema di monitoraggio automatico che aumenta la sicurezza intorno a una cella di produzione, evitando al contempo i costi associati agli incidenti. Quello che prima era sicurezza meccanica sotto forma di pannelli, terminali e dispositivi robusti è ora anche la sicurezza elettronica pronta per l'Industria 4.0.

"Questo è un grande giorno per Troax e per l'intero settore. Troax Panel Detection non solo amplia la nostra offerta, ma ridefinisce anche il concetto di protezione delle macchine. Integrando la tecnologia in questo modo, rendiamo l'uso dei nostri prodotti esistenti ancora più sicuro e intelligente", afferma Thomas Widstrand, Presidente e CEO di Troax Group AB.

Rilevare i pericoli invisibiliTroax Panel Detection è un dispositivo elettronico integrato in modo intelligente nella bottoniera del pannello. Oltre ai tradizionali dispositivi di Troax, tengono anche traccia del rimontaggio dei pannelli dopo l'assistenza e la manutenzione. Ora è praticamente impossibile non rilevare un pannello mancante.

"Troax Panel Detection porta la protezione delle macchine a un livello completamente nuovo. Può essere visto come un nuovo sesto senso per i nostri clienti. Ora c'è la possibilità di individuare pericoli e costi che prima non si vedevano. I clienti che danno priorità alla sicurezza e all'efficienza possono ora assumersi una maggiore responsabilità per la sicurezza del proprio personale", afferma Josephine Granell, Product Manager Machine Guarding di Troax AB.

Come funziona Troax Panel DetectionTroax Panel Detection può essere utilizzato fino a SIL3/PLe ed è compatibile con tutti i sistemi PLC. È possibile collegare fino a 200 unità tramite un unico cavo. Non appena un pannello viene smontato, viene inviato un segnale al sistema PLC. Scegliere l'azione a cui il segnale di rilevamento del pannello deve portare: accensione di spie luminose, invio di messaggi di avvertimento, prevenzione del riavvio o arresto della macchina se un pannello non viene rimesso al suo posto. Per individuare facilmente il punto in cui manca un pannello, la luce verde dell'unità di rilevamento pannelli diventa rossa per segnalare che il pannello non è più montato. Una volta posizionati tutti i pannelli, la produzione può essere ripresa in tutta sicurezza. Troax Panel Detection è un sistema ben documentato che viene adattato alle soluzioni di protezione delle macchine Troax, rendendo possibile il retrofit delle protezioni esistenti.

"Innovazioni come Troax Panel Detection e le soluzioni della nostra società Claitec, acquisita di recente, inaugurano una nuova era per Troax. La nostra offerta di protezione fisica è ora completata da soluzioni elettroniche di sicurezza preventiva. Ci aspetta un periodo entusiasmante sia per la sicurezza passiva che per quella attiva. Troax Panel Detection è il punto di partenza", afferma Martin Henkow, Project Manager Troax Panel Detection, Troax AB.

Per ulteriori informazioni su Troax Panel Detection, si prega di visitare il nostro sito web

Informazioni su TroaxTroax è il fornitore leader a livello mondiale di protezioni perimetrali per interni ("soluzioni di pannelli in rete a base metallica") per i segmenti di mercato: Protezione di macchinari, Compartimentazione di magazzini e Protezione della proprietà. Troax sviluppa soluzioni di sicurezza innovative e di alta qualità per proteggere persone, beni e processi.

Troax Group AB (publ), Reg. N° 556916-4030, ha un'organizzazione globale con una forte forza vendita e un'efficiente struttura logistica, che consente una presenza locale e tempi di consegna brevi in 45 paesi.

Nel 2022 le vendite nette di Troax ammontavano a circa 284 milioni di euro e il numero di dipendenti ammontava a circa 1.100 persone alla fine del 2022. La sede centrale della Società si trova a Hillerstorp, in Svezia.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:

Thomas WidstrandPresidente e CEOTroax Group AB Box 89 335 04 HillerstorpSveziaTel 46 (0)370-82831thomas.widstrand@troax.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2015418/Troax_Panel_Detection_Press.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2015417/Troax_Colour_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/troax-panel-detection-rivoluziona-il-settore-della-protezione-delle-macchine-301762239.html