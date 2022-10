Trofeo Nord-Ovest di Trial. Ottava prova

Quando il maltempo ci mette lo zampino, tutto diventa difficile anche per chi ha lavorato al meglio per confezionare una buona prova, l’ottava, del Trofeo ASI Nord Ovest con il patrocinio del comitato regionale Piemonte ASI, in quel sito pregno di storia del trial che è Prarostino.

Le previsioni, che comunque davano pioggia in miglioramento al pomeriggio, si sono rivelate ben poco attendibili e la noiosa pioggia del mattino è degenerata nel pomeriggio, vanificando in parte il buon lavoro organizzativo dell’ASD ‘Conca Verde’, che operava con l’aiuto del M.C. Alpi Ovest. E così, nonostante le modifiche dell’ultima ora, il terreno già pesante alla partenza si è trasformato in una vischiosa trappola da cui gli oltre 80 piloti intervenuti, faticavano a liberarsi.

Un encomio particolare va ai numerosi partecipanti con moto d’epoca, le cui caratteristiche certo non si prestavano a una giornata che il responsabile Tecnico del Trofeo Roberto Cavaglià non ha esitato a definire.. ‘ molto umida’!

Un bravo dunque a piloti, giudici e organizzatori che pur in una giornata così sfavorevole si sono messi in gioco per assolvere al meglio i loro compiti.

Venendo ai risultati, fra gli ‘eroici’ piloti delle Moto Storiche che si confrontavano sul percorso giallo, primo gradino del podio per Cheney Thierry (M. C. Fenis), seguito da Destro Luca e Broganelli Paolo per i colori Policesport.

Uno smagliante Salomone Aldo (M.C. Dragone), a riprova del suo stato di forma si aggiudica la terza prova consecutiva nella categoria Amatori, davanti al compagno di team Lantermino Davide e a un coriaceo Bernardi Simone (Policesport).

Negli Amatori Veterani ottima prestazione degli alfieri della Policesport Rolando Perino Luciano e Picogna Simone, rispettivamente primo e secondo, davanti al leader di classifica Terzi Enrico (Fara Doc), a pari penalità con Raymondo Mauro (Conca Verde). Da rilevare il quinto posto di Matteoda Davide (Conca Verde) primo delle moto storiche in lizza in questa categoria.

Per gli Under 18, vittoria di Franzoni William (l’Aura Susa), secondo Pia Alessandro (Conca Verde) e Konusur Andrea (M.C. Fenis) a seguire.

Open Amatori dominata da Rocco Claudio (M.C. Valsessera) che con questa prova raggiunge l’impressionante totale di 200 punti in campionato, seguito da Borgogno Andrea (B.L. Racing Team) e Crestani Stefano (Fara Doc).

Quinta vittoria consecutiva per Ioppolo Edoardo (Conca Verde) che fa sua la Clubman, secondo gradino del podio per Saia Matteo (B.L.Racing Team) e terzo per Sciri Rudy (Ormea Outdoor).

Torna al successo Piu Angelo (M.C. Fenis) nella Open Clubman, seguono a pari punti Bosio Marco (Conca Verde) e Vacchiero Matteo (M.C. Fenis).

Grande prestazione per Nucifora Alessandro (Conca Verde) che stacca nettamente Brusatin Edoardo (Ormea Outdoor) e Cresto Matteo (Policesport) fra gli spettacolari Expert.

Gara valida anche per il Trofeo a Squadre, vinta dalla ASD Conca Verde davanti a Policesport e B.L. Racing Team e stessa classifica finale del campionato essendo questa ultima prova.

A fine gara, dopo un opportuno ristoro a suon di polenta e spezzatino, saluti degli organizzatori e generosa premiazione.

Prossimo appuntamento a Fara Novarese il 22 e 23 ottobre per l’ultima prova, che sancirà i vincitori di questo Trofeo 2022.

Leggi la notizia sul sito Asi.