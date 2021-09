Tromba d'aria a Pantelleria, due morti

Una delle vittime era un vigile del fuoco della zona oggi non in servizio

Una tromba d'aria si è abbattuta oggi sull'isola di Pantelleria. Due persone sono morte tra cui un vigile del fuoco del posto non in servizio. Al momento sarebbero quattro i feriti gravi "ma il numero è destinato a crescere" fanno sapere dalla Protezione Civile. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi. Tetti delle case divelti, auto finite sopra gli alberi e macchine portate via dall'acqua. Tutta l'Isola è stata colpita da un forte temporale ma la tromba d'aria, che ha provocato i maggiori danni, ha riguardato la zona di Campobello.

"La tromba d’aria che è si abbattuta su Pantelleria ha purtroppo provocato due vittime, diversi feriti e moltissimi danni" ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. "Prego Iddio che il bilancio non si aggravi e sono vicino alle famiglie così improvvisamente colpite negli affetti più cari. Resto in costante contatto con il direttore della Protezione civile regionale, che si è già attivata".



Su tutta la Sicilia si è abbattuta un'ondata di maltempo e la Protezione Civile aveva diramato un'allerta meteo, ma nessuno avrebbe immaginato l'arrivo di una tromba d'aria sull'isola di Pantelleria.