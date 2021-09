Tronsmart lancia l'altoparlante portatile Bluetooth SoundPulse® Studio 30W, con un tempo di riproduzione fino a 15 ore e una tecnologia unica di accoppiamento TuneConn™

Con un design compatto, connettività Bluetooth 5.0, ricarica rapida di tipo C e assistente vocale one-tap, l'altoparlante Studio offre agli utenti la massima esperienza di ascolto wireless

SHENZHEN, Cina, settembre. 21, 2021 /PRNewswire/ -- Tronsmart, esperto di tecnologia di consumo, è lieta di annunciare l'arrivo dell'altoparlante portatile Bluetooth SoundPulse® Studio 30W, con tecnologia di accoppiamento TuneConn™, ricarica rapida di tipo C e funzionalità di assistente vocale.

L'altoparlante portatile Bluetooth SoundPulse® Studio 30W di Trinsmart vanta un'impressionante ed esclusiva tecnologia di accoppiamento TuneConn™, che consente agli utenti di accoppiare simultaneamente fino a 100 altoparlanti a un unico dispositivo, fornendo un'esperienza di ascolto inimmaginabile e avvolgente. Inoltre, la tecnologia brevettata SoundPulse® fornisce un'uscita senza distorsioni che, abbinata al suono dinamico a canale 2.1 e al telaio esterno in alluminio temprato, garantisce che l'audio possa essere apprezzato con un suono nitido e chiaro. I radiatori passivi quadrupli e i tre driver forniscono bassi profondi e forti.

Grazie alla funzionalità di assistente vocale one-tap, alla connettività Bluetooth 5.0 e a 15 ore di riproduzione con una ricarica di 3-3,5 ore, Tronsmart è lieta di fornire agli utenti la migliore esperienza di ascolto wireless, con un'app gratuita disponibile per personalizzare gli effetti audio dal proprio smartphone.

Studio vanta un design compatto, elegante, moderno ed efficace. La struttura esterna del telaio in alluminio temprato nero è stata progettata in modo eccezionale per garantire che le vibrazioni possano essere sentite solo dai driver, producendo un suono ad alta fedeltà che è di gran lunga superiore ai design in plastica o legno. Il telaio in metallo riduce al minimo le distorsioni, fornendo un'esperienza di ascolto vitale e dinamica, ideale per godersi la musica.

L'altoparlante Tronsmart Studio è disponibile su https://amzn.to/37Pfgcp e sul sito web Tronsmart, al prezzo incredibilmente conveniente di 79,99€. Inoltre, Tronsmart era già stato inserito su Alibaba.com il mese scorso. Visita Alibaba store per risparmiare fino al 50% su altri prodotti Tronsmart.

Specifiche Colore: NeroMateriale: AlluminioPotenza: 30W RMSBluetooth Versione: 5.0Compatibilità Bluetooth: A2DP/SBC/AACDistanza di trasmissione: fino a 10m/32.8ft (area aperta)Resistente all'acqua: IPX4Alimentazione: DC 5V/2A via porto Tipo-CCapacità della batteria: 3.7V/2500mAh*2Tempo di riproduzione: fino a (on 50% volume)Standby: circa 24 oreTempo di ricarica: 3,5 oreIntervallo di frequenza: 20Hz-20KHzDimensioni: 20,65 x 7 x 5,8 cm / 8,13 x 2,76 x 2,28 pollici Peso netto: 961g/33,9oz

Informazioni su Tronsmart

Fondata nel 2013 (festeggia a giugno il suo 8° anno di attività), Tronsmart è un marchio tecnologico che progetta e produce accessori tecnologici di livello mondiale raccomandati da Qualcomm, Forbes, Yahoo e da molte altre grandi aziende e media. Nel 2018 ha assoldato Luis Suarez come ambasciatore ufficiale. L'azienda è cresciuta rapidamente e vende i suoi prodotti in oltre 70 Paesi in molte regioni, tra cui Nord America, Sud America, Europa, Medio Oriente e Asia, e ha oltre 40 brevetti, tra cui la tecnologia SoundPulse®. Il valore principale di Tronsmart è rendere la vita più semplice fornendo ai clienti prodotti altamente tecnologici, di alta qualità e ad alte prestazioni.

Il fondatore di Tronsmart, Eric Cheng, è un appassionato di elettronica che nel 2008 ha utilizzato il suo primo stipendio per creare un piccolo laboratorio, dove ha smontato i prodotti tecnologici al fine di comprendere meglio i loro componenti interni. Situato a Shenzhen, nella Silicon Valley degli hardware in Asia, avrebbe trovato componenti nel mercato locale e assemblato i suoi esclusivi dispositivi elettrici. Eric ha utilizzato questa conoscenza acquisita di elettronica per creare un'ampia gamma di gadget a un ottimo rapporto qualità-prezzo. Dopo aver riunito un team di fiducia, Eric è riuscito a portare la sua elettronica di produzione autonoma nella produzione di massa, creando così il marchio "Tronsmart" nel 2013.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1628649/Tronsmart_Studio_Bluetooth_speaker.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1628648/Tronsmart_Studio_Bluetooth_speaker.jpg