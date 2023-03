Trony apre un nuovo punto vendita a Termini Imerese (PA)

Con 800 mq e 7 addetti alla vendita, è ubicato in via Falcone e Borsellino 127-129

Milano, 24 febbraio 2023 – Ha inaugurato ieri un nuovo punto vendita Trony a Termini Imerese (PA): nel nuovo negozio lavoreranno 7 addetti alla vendita coordinati dal Direttore Salvatore Sagona.

Con 800 mq di superficie il nuovo negozio conterà su 4500 referenze ed un bacino d’utenza stimato di circa 100.000 potenziali clienti.

Situato in via Falcone e Borsellino, 127-129, è facilmente raggiungibile da Palermo attraverso la A19 PA/CT uscita Termini Imerese - oppure SS. 113 “Settentrionale Sicula”. Arrivando da Messina al Km 200 attraverso la A20 ME/PA uscita Termini Imerese - oppure SS. 113 “Settentrionale Sicula”. Con questa nuova apertura il numero complessivo dei punti vendita Trony in Italia sale a 183. I negozi Trony sono aree accoglienti e confortevoli, luoghi di shopping in cui muoversi in libertà, concepiti per la soddisfazione di bisogni concreti della clientela. Il concept store è caratterizzato da un’immagine giovane, chiara, dinamica e immediatamente riconoscibile.

Il punto vendita di Termini Imerese, a tripla pianta rettangolare, offre tra i vari servizi consegna a domicilio, installazione elettrodomestici, preventivi e molto altro ancora. Tra i reparti attivi, tutti quelli compresi nelle categorie del format Trony: un'offerta completa per le sezioni audio/video, telefonia, informatica, videogame e accessori, climatizzatori, ped, grandi elettrodomestici ed elettrodomestici da incasso.

Promotrice di questa nuova apertura è la Dical S.r.l., azienda che da cinquant’anni opera sul mercato, leader nella distribuzione organizzata di elettrodomestici con una rete di affiliati diffusa in Calabria e in Sicilia che affianca con responsabilità e impegno supportando gli imprenditori in ogni aspetto, dall’allestimento e cura del punto vendita alle numerose attività commerciali e promozionali.

Anche questa nuova apertura sarà sostenuta da una forte campagna a livello locale e pubblicizzata sul sito nazionale www.trony.it.

A proposito di G.R.E. S.p.A.

G.R.E. (Grossisti Riuniti Elettrodomestici) è parte integrante di E-Square, gruppo di aziende indipendenti che riunisce sotto un unico tetto europeo le attività commerciali di Electronic Partner International GmbH&Co. KG e di Electronic & Domestic Appliances S.C. (EDA). Nasce nel 1972 per volontà di 8 aziende con lo scopo di capitalizzare la capacità di acquisto delle realtà consociate. Nel 1996, dopo l’acquisizione del marchio Trony, G.R.E. attua per prima nel mercato italiano la strategia dell’insegna comune. Nel 2000 lancia il programma di affiliazione con insegna Sinergy. Attualmente la Società conta 15 soci e più di 350 punti vendita sul territorio nazionale (tra Trony e Sinergy). G.R.E è un’azienda associata AIRES (Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati).