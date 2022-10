Trovare lavoro con LinkedIn, ecco come costruire il profilo perfetto

Dalla creazione di un profilo su LinkedIn può passare la possibilità o meno di trovare il lavoro dei propri sogni. Antonello Maraglino, docente di Comunicazione digitale e social media all'Università degli Studi Internazionali i Roma ed esperto di LinkedIn, svela all'Adnkronos quali sono i segreti per aumentare notevolmente le chance di fare centro.

Innanzi tutto il nostro profilo "deve parlare all'interlocutore giusto", dice Maraglino. E per 'giusto' si intende "il nostro datore di lavoro ideale piuttosto che il cliente che vorremmo raggiungere". E "una volta individuato il nostro target" orientare a quell'obiettivo la condivisione di tutti i contenuti che pubblichiamo sul social. Tutto questo ovviamente non basta. "Bisogna essere proattivi - ammonisce l'esperto - altrimenti anche con il profilo più bello del mondo non ci contatterà mai nessuno. Come nella vita reale - spiega il professore - dobbiamo sfruttare LinkedIn per crearci contatti".