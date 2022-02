Trovato morto escursionista disperso sul Mombarone

Si trovava nella zona in cui si interrompeva la traccia Gps registrata dal suo telefonino

E’ stato ritrovato senza vita l’escursionista disperso sul Mombarone. La vittima si trovava nella zona in cui si interrompeva la traccia Gps registrata dal suo telefonino, dove è precipitato cadendo dal sentiero. Con il sorvolo dell’elicottero non era stata individuata, in seguito le squadre a terra del Soccorso alpino piemontese hanno effettuato il ritrovamento. Sul posto è stata inviata l'eliambulanza il cui personale sanitario ha constatato il decesso. Hanno collaborato alle operazioni i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.