Truffe online, "attenzione a falsi messaggi con logo polizia"

E’ in corso una nuova campagna di phishing attraverso false email e messaggi social realizzati indicando nel testo il nome di Nunzia Ciardi, dirigente superiore della Polizia ed ex direttore della Polizia Postale. Questi falsi messaggi, sottolinea la Polizia, utilizzano anche loghi della Polizia e prospettano alla vittima una inesistente indagine penale nei suoi confronti, il tutto allo scopo di causare agitazione nel destinatario, inducendolo a ricontattare i truffatori ed esponendosi in tal modo a successive richieste di pagamenti in denaro o comunicazione di propri dati personali.

''Attenzione'', sottolinea la Polizia Postale che raccomanda di ''diffidare da simili messaggi'' e chiarisce che ''nessuna forza di polizia contatterebbe mai direttamente i cittadini, attraverso email o messaggi, per richiedere loro pagamenti in denaro o comunicazioni di dati personali, dietro minaccia di procedimenti o sanzioni penali''.