Truffe su buoni spesa Covid: 107 denunce a Gioia Tauro

Scatta l'operazione 'Easy Voucher', 107 persone (94 italiani e 17 e stranieri) denunciate dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro per i reati di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico e tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, "in ordine a richieste non spettanti di sussidi economici, disposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri già nel 2020, all’inizio dell'emergenza connessa alla pandemia da Covid 19, per far fronte ai disagi economici che ne sono conseguiti".