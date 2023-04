Truist riferisce i risultati del primo trimestre 2023

CHARLOTTE, N.C., 20 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) ha riportato oggi ricavi GAAP di 1,4 miliardi di dollari, o $1,05 per azione per il primo trimestre del 2023. Il PPNR (1) è aumentato del 47% e il PPNR rettificato (1) è aumentato del 19% rispetto al primo trimestre del 2022. Il capitale, la liquidità e la qualità del credito rimangono punti di forza

Dati finanziari chiave 1Q23 (In miliardi di dollari, eccetto dati per azione) 1Q23 4Q22 1Q22 Riepilogo finanziario Margine d'interesse netto (TE) $ 3,92 $ 4,03 $ 3,21 Ricavi non da interessi 2,23 2,23 2,14 Totale ricavi - TE 6,15 6,26 5,35 Oneri non finanziari 3,69 3,72 3,67 Ricavi netti disponibili per gli azionisti ordinari 1,41 1,61 1,33 PPNR - non rettificato (1) 2,46 2,54 1,68 PPNR - rettificato (1) 2,66 2,87 2,23 Parametri Per azione Utili diluiti per azione ordinaria $ 1,05 $ 1,20 $ 0,99 BVPS 41,82 40,58 43,82 TBVPS (1) 19,45 18,04 21,87 Rapporti chiave ROCE 10,3 % 11,7 % 9,0 % ROTE (1) 24,1 27,6 18,6 Rapporto di efficienza - GAAP 60,5 60,0 69,0 Rapporto di efficienza - rettificato (1) 56,8 54,2 58,3 NIM - TE 3,17 3,25 2,76 Rapporto NCO 0,37 0,34 0,25 Rapporto ALLL 1,37 1,34 1,44 CET1 (2) 9,1 9,0 9,4 Bilanci medi Asset $ 560 $ 553 $ 536 Titoli 141 142 153 Prestiti e leasing 328 323 292 Depositi 408 413 415 Gli importi potrebbero non essere corretti a causa dell'arrotondamento.

1Q23 Performance Highlights (3)

(1) Rappresenta una misura non-GAAP. La riconciliazione di ciascuna di queste misure non-GAAP con la misura GAAP più direttamente comparabile è contenuta nell'appendice alla prima presentazione degli utili del trimestre 2023 di Truist. (2) Gli attuali coefficienti patrimoniali trimestrali sono preliminari. (3) I raffronti osservati in questa sezione riassumono le variazioni del primo trimestre del 2023 paragonate al quarto trimestre del 2022, salvo diversamente osservato.

Commento del CEO

"In un trimestre difficile e unico per il settore bancario, Truist ha dimostrato forza e leadership che riflettono il nostro diverso modello di business, la base di deposito granulare e orientata alle relazioni e la forte posizione di capitale e liquidità. Abbiamo inoltre chiuso la vendita di una partecipazione minoritaria del 20% in Truist Insurance Holdings all'inizio di aprile, che aggiunge circa 30 punti base ai nostri coefficienti di capitale basati sul rischio e, a lungo termine, fornisce flessibilità strategica e finanziaria sia per Truist che per TIH.

Truist ha guadagnato 1,4$ miliardi di ricavi netti e nel primo trimestre ha avuto un ROTE del 24,1%. Abbiamo continuato a sperimentare i vantaggi del nostro passaggio all'attività operativa, tra cui il miglioramento della produzione organica e lo slancio integrato della gestione delle relazioni, sebbene tali vantaggi siano stati affiancati da costi di finanziamento superiori alle attese. Di conseguenza, i ricavi netti pre-riserve rettificati sono diminuiti del 7,2% in sequenza, in linea con la nostra guida precedente. Abbiamo iniziato l'anno con 310 punti base di leva operativa rettificata positiva, sebbene ci sia ancora del lavoro da fare. I parametri di qualità degli asset rimangono forti e abbiamo prudentemente aumentato il nostro rapporto ALLL di 3 punti base per riflettere l'aumento dell'incertezza.

La nostra attenzione ai clienti è stata costante, sia durante i primi due mesi del trimestre che a marzo. Sono orgoglioso del modo in cui la nostra squadra continua a prendersi cura dei nostri clienti e stakeholder e a perseguire il nostro obiettivo di ispirare e costruire vite e comunità migliori. Sono molto fiducioso nella traiettoria e nella capacità di Truist di essere una fonte di forza e stabilità per i nostri clienti e comunità".

— Bill Rogers, Presidente e CEO di Truist

Truist Financial Corporation è una società di servizi finanziari impegnata a ispirare e migliorare la vita delle persone e delle comunità. Truist detiene importanti quote in diversi mercati in forte crescita in tutto il Paese e offre un'ampia gamma di prodotti e servizi attraverso le nostre attività bancarie al dettaglio e per le piccole imprese, commerciali, aziendali e d'investimento, assicurazioni, gestione patrimoniale e attività di prestito specializzate. Con sede centrale a Charlotte, in Carolina del Nord, Truist è una delle prime 10 banche commerciali statunitensi, con asset totali pari a 574 miliardi di dollari al 31 marzo 2023. Truist Bank, Membro FDIC. Per maggiori informazioni visitare Truist.com.

Glossario dei termini definiti Termine Definizione ACL Allowance for credit losses (Riserva per perdite di credito) ALLL Allowance for loan and lease losses (Riserva per perdite sui prestiti e i leasing) BVPS Book value (common equity) per share - Valore contabile (common equity) per azione CEO Amministratore Delegato CET1 Common equity tier 1 (Capitale primario di classe 1) EBITDA Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (Utili al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento) FDIC Federal Deposit Insurance Corporation (Società federale di assicurazione sui depositi) GAAP Accounting principles generally accepted in the United States of America (Principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti d'America) LCR Liquidity Coverage Ratio (Rapporto copertura liquidità) LIBOR London Interbank Offered Rate (Tasso interbancario di offerta su Londra) Mi piace Rispetto al primo trimestre del 2022 Link Rispetto al quarto trimestre del 2022 NCO Net charge-offs (Crediti inadempiuti netti) NIM Net interest margin (Margine di interesse netto, calcolato sul TE) NM Not meaningful (Non significativo) PPNR Pre-provision net revenue (Ricavi netti pre-riserve) PPP Paycheck Protection Program, istituito dal Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act ROCE Return on average common equity (Utile sul capitale medio comune) ROTE Return on average tangible common equity (Utile sul capitale medio comune tangibile) SBIC Small Business Investment Company (Società di investimento per le piccole imprese) TBVPS Tangible book value per common share (Valore contabile tangibile per azione comune) TE Taxable-equivalent (Equivalente imponibile) TIH Truist Insurance Holdings

Informazioni finanziarie non-GAAP

Il presente comunicato stampa contiene informazioni finanziarie e indicatori di prestazioni determinati con metodi diversi da quelli previsti dai GAAP. La dirigenza di Truist utilizza questi indicatori "non-GAAP" per analizzare le prestazioni della Società e l'efficienza delle sue operazioni. La dirigenza ritiene che questi indicatori non-GAAP offrano una maggiore comprensione delle operazioni correnti, migliorino il raffronto dei risultati con i periodi precedenti e dimostrino gli effetti di voci significative nel periodo in esame. La Società ritiene che un'analisi significativa delle sue prestazioni finanziarie richieda una comprensione dei fattori alla base di tali performance. La dirigenza di Truist ritiene che gli investitori potrebbero trovare utili queste misure finanziarie non-GAAP. Tali informazioni non devono essere considerate sostitutive delle misure finanziarie stabilite in conformità con i GAAP, né sono necessariamente comparabili con le misure di prestazione non-GAAP che potrebbero essere presentate da altre società. Di seguito è riportato un elenco dei tipi di misure non-GAAP utilizzate nel presente comunicato stampa:

La riconciliazione di ciascuna di queste misure non-GAAP con la misura GAAP più direttamente comparabile è contenuta nell'appendice alla presentazione degli utili del primotrimestre 2023 di Truist, disponibile all'indirizzo https://ir.truist.com/earnings.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, in merito alla situazione finanziaria, ai risultati operativi, ai piani aziendali e alle prestazioni future di Truist. Parole come "preannuncia", "ritiene", "stima", "prevede", "si aspetta di", "intende", "pianifica", "programma", "può", "vuole", "dovrebbe", "vorrebbe", "potrebbe" e altre espressioni simili servono a identificare tali dichiarazioni previsionali.

Le dichiarazioni previsionali non si basano su fatti storici, bensì rappresentano le aspettative e le ipotesi della direzione in merito all'attività di Truist, all'economia e ad altre condizioni future. Tali dichiarazioni implicano incertezze intrinseche, rischi e cambiamenti in circostanze difficili da prevedere. Di conseguenza, i risultati effettivi di Truist potrebbero differire sostanzialmente da quelli previsti dalle dichiarazioni previsionali. Benché non sia possibile garantire che l'elenco dei rischi, delle incertezze o dei fattori di rischio sia completo, fattori importanti che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli previsti dalle dichiarazioni previsionali includono i seguenti, senza limitazione, così come i rischi e le incertezze discussi più dettagliatamente nella parte I, punto 1A-Risk Factors nella nostra relazione annuale sul modulo 10-K (Annual Report on Form 10-K) per l'anno concluso 31 dicembre 2022 e nei successivi documenti depositati da Truist presso la Commissione per i Titoli e gli Scambi (SEC):

I lettori non devono fare indebito affidamento su tali dichiarazioni previsionali, che sono comunque riferibili solo alla data in cui sono state rilasciate. Truist non si assume alcun obbligo di rivedere o aggiornare alcuna di tali dichiarazioni previsionali, salvo ove richiesto ai sensi delle leggi e normative applicabili.