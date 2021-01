Trump: "25mo emendamento? Per me rischio zero"

"Il venticinquesimo emendamento per me è rischio zero, ma tornerà a perseguitare Joe Biden e l'Amministrazione Biden". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante un comizio ad Alamo, in Texas.

"La libertà di parola è in pericolo come mai lo è stato prima d'ora" ha scandito Trump. "Adesso è il momento per la nostra nazione di guarire. Un tempo per la pace e la calma" ha detto il presidente Usa. Trump ha quindi ribadito che "la bufala dell'impeachment è il prosieguo della più grande caccia alle streghe della storia".