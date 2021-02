Trump candidato a Nobel pace da europarlamentare estone

(Adnkronos)

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato nominato per il Premio Nobel per la Pace 2021 da Jaak Madison, europarlamentare membro del Partito conservatore popolare estone (Ekre). Con un post su Facebook, ha motivato la decisione indicando il tycoon come l’unico presidente americano in 30 anni a non aver iniziato una guerra durante il suo mandato. "Inoltre, sotto la sua guida, ci sono stati diversi accordi di pace in Medio Oriente, che hanno contribuito alla pace e alla stabilità nella regione", ha scritto il populista Madison sul social.

Così come Trump, al premio è stata nominata anche la leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa BNS, che cita sue fonti. Queste affermano che la nomina proviene dal presidente lituano Gitanas Nauseda, anche se un portavoce ha rifiutato di commentare quanto riferito.

L'Istituto Norvegese per il Nobel non rivela i candidati, ma solitamente chi propone la nomina lo annuncia pubblicamente. Queste possono essere avanzate solo da determinate persone, inclusi membri del parlamento, capi di stato e vincitori di premi precedenti. A fine gennaio scadeva il termine per la presentazione delle nomine, mentre i vincitori delle diverse categorie verranno annunciati ad ottobre.